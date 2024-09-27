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Клинцевич рассказал, почему сценарий ограниченной ядерной войны в Европе устроит и Британию и США

Клинцевич рассказал, почему сценарий ограниченной ядерной войны в Европе устроит и Британию и США

На Западе могут объяснить Украине, что шутить с атомной энергетикой – это перебор. Но при этом США всегда рассматривали теорию ограниченной ядерной войны в Европе.

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