Веселый и душевный тест про самый потешный советский мультфильм «Волшебное кольцо»

Подаривший нам крылатые «Ваня, я ваша навеки!», «пинжак с кармана́ми» и тому подобные разлюбезные сердцу «маме на аменины»! фото: кадр из мультфильма «Волшебное кольцо» (1979) Есть мультфильмы, от одного только названия которых широченная лыба набегает на лицо стремительней домкрата, и становится всем светлей, бодрей и веселей.