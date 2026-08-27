Более 200 нижегородских бизнесменов пострадали от атак на логистические центры маркетплейсов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 августа, ФедералПресс. Более 200 нижегородских селлеров обратились в министерство промышленности, торговли и предпринимательства региона из-за атак на склады Wildberries, где находилась их продукция.
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