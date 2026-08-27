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Более 200 нижегородских бизнесменов пострадали от атак на логистические центры маркетплейсов

Более 200 нижегородских бизнесменов пострадали от атак на логистические центры маркетплейсов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 августа, ФедералПресс. Более 200 нижегородских селлеров обратились в министерство промышленности, торговли и предпринимательства региона из-за атак на склады Wildberries, где находилась их продукция.

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