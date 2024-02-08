Инвалиду из Тамбовской области вернули деньги, вырученные с незаконной продажи доли её земельных участков

В прокуратуру Тамбовской области обратилась 81-летняя местная жительница, инвалид 1 группы. Она сообщила о совершении в отношении неё противоправных действий, повлекших отчуждение её имущества третьим лицам.
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