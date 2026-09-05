Путин дал напутствие "Единой России" перед выборами в Госдуму

Процесс укрепления России должен быть постоянным и устойчивым. С таким напутствием президент обратился к первой пятёрке федерального списка кандидатов на выборы в Госдуму от партии "Единая Россия".
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