Украинские беспилотники ночью атаковали нефтебазу в Курской области

Загорелись резервуары с топливом Прошедшей ночью была совершена террористическая атака украинскими беспилотниками на нефтебазу в Курском районе, сообщил в своем телеграм-канале ВРИО губернатора региона Алексей Смирнов.
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