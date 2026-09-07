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«АМУР СВАРКА» представит в Нерюнгри оборудование и сервисные решения для промышленных предприятий

«АМУР СВАРКА» представит в Нерюнгри оборудование и сервисные решения для промышленных предприятий

Торгово-сервисный центр «АМУР СВАРКА» из Благовещенска примет участие в деловой миссии в Нерюнгринский район Республики Саха (Якутия), которая пройдет с 16 по 20 сентября 2026 года.

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