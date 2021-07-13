Надеюсь, что хотя бы для другой он изменится

5МИНУТКАЗдоровьеНадеюсь, что хотя бы для другой он изменится Хочу поделиться правдивой историей своих отношений. Мы с моим (уже бывшим) парнем состояли в отношениях 5 лет.Вернуться к статье62НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVera DobryaginaХорошо, что поняли. А вот со стороны никак не понять, как можно столько лет это терпеть? Газлайтинг - слова-то какие знаете...Так то, что стоит за этими словами, могло лишить вас жизни, вы были на грани суицида, и после этого вы продолжаете любить своего сожителя. И хотите вернуть всё обратно. Мда...высокие отношения.Елена игрикХе... мать психическая, девица психическая, парень несдержанно-нервный - идеальная в результате семья получилась бы, филиал психбольшицы в отдельном доме! Отца жалко, но мужик, видать, выдержанный и в боях закаленный. P.S. И так пришибленная, еще абъюзом и газлайтингом мозги засрали...Vera DobryaginaСмотри, пишет - "сейчас у меня начинается ломка, и желание вернуться сидит внутри. " Правда, начинаешь думать, что в психушке девушке самое место.Елена игрикТак и я об этом)))Любовь МаловаСудя по всему,статью писала какая то англоязычная дама,ибо в ней столько разных английских слов,что я,русская,не понимаю и половины из того,что она написала.А хзнать английский я не обязана - я русская,а не англичанка.Ну и англичанка эта полнейшая дуреха. те,кто кто красиво говорит,никогда не выполняют своих обещаний. Слова листве подобны,и где она густа, Там вряд ли плод таится под сению куста.Татьяна ХлусоваКакие там английские слова? Я что-то ни одного не нашла, ну кроме парочки широко известных психологических терминов.Комментировать
Свежие комментарии