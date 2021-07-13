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Надеюсь, что хотя бы для другой он изменится

Надеюсь, что хотя бы для другой он изменится

Хочу поделиться правдивой историей своих отношений. Мы с моим (уже бывшим) парнем состояли в отношениях 5 лет.

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Vera Dobryagina
Хорошо, что поняли. А вот со стороны никак не понять, как можно столько лет это терпеть? Газлайтинг - слова-то какие знаете...Так то, что стоит за этими словами, могло лишить вас жизни, вы были на грани суицида, и после этого вы продолжаете любить своего сожителя. И хотите вернуть всё обратно. Мда...высокие отношения.
Елена игрик
Хе... мать психическая, девица психическая, парень несдержанно-нервный - идеальная в результате семья получилась бы, филиал психбольшицы в отдельном доме! Отца жалко, но мужик, видать, выдержанный и в боях закаленный. P.S. И так пришибленная, еще абъюзом и газлайтингом мозги засрали...
Vera Dobryagina
Смотри, пишет - "сейчас у меня начинается ломка, и желание вернуться сидит внутри. " Правда, начинаешь думать, что в психушке девушке самое место.
Елена игрик
Так и я об этом)))
Любовь Малова
Судя по всему,статью писала какая то англоязычная дама,ибо в ней столько разных английских слов,что я,русская,не понимаю и половины из того,что она написала.А хзнать английский я не обязана - я русская,а не англичанка.Ну и англичанка эта полнейшая дуреха. те,кто кто красиво говорит,никогда не выполняют своих обещаний. Слова листве подобны,и где она густа, Там вряд ли плод таится под сению куста.
Татьяна Хлусова
Какие там английские слова? Я что-то ни одного не нашла, ну кроме парочки широко известных психологических терминов.

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