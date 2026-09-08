Игдисамов не признался, что ЦСКА перехватил Олейникова у «Рубина»: Я даже не знал, что он ведет переговоры с этой командой…

«У меня был разговор с Ваней Олейниковым, но это был ни в коем случае не перехват из «Рубина», - поделился главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов своим видением скандальной ситуации, когда игрок был представлен казанской команде, получил в ней игровой номер, но не явился на медосмотр и на подписание контракта.