Кампания против абортов набирает повышенный эмоциональный градус. Комментарий Георгия Бовта

Политолог рассуждает о том, к чему приведет развернувшаяся в России кампания против абортов, и анализирует опыт стран, где уже введены подобные мерыВ Уголовном кодексе необходимо установить ответственность за склонение женщины к искусственному прерыванию беременности, заявила член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди.