В Евпатории полиция накрыла нелегальный валютный рынок

В Крыму была пресечена деятельность организованной преступной группы. Группа занималась незаконными валютными операциями на территории полуострова, что стало серьёзным ударом по финансовой безопасности региона.
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