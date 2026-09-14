WP: в ЕС опасаются, что просьбы Киева могут быть завышены для оказания давления

Страны Европейского союза (ЕС) опасаются, что требования Украины о предоставлении новых средств могут быть завышены и использоваться для оказания давления на объединение.
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