Борис Титов предложил создать Союз виноделов в БРИКС

Владелец и основной акционер компании «Абрау-Дюрсо», а также член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Борис Титов выступил с инициативой создания Союза виноделов в рамках объединения БРИКС для дальнейшего продвижения винной продукции на международном уровне.
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