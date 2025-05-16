Борис Титов предложил создать Союз виноделов в БРИКС

Владелец и основной акционер компании «Абрау-Дюрсо», а также член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Борис Титов выступил с инициативой создания Союза виноделов в рамках объединения БРИКС для дальнейшего продвижения винной продукции на международном уровне.