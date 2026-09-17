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Татар-информ

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Хотевший стать «сыном Путина от Африки» угандиец привез ему кофе в подарок

Хотевший стать «сыном Путина от Африки» угандиец привез ему кофе в подарок

Мечтавший стать «сыном от Африки» Президента России Владимира Путина гражданин Уганды Дэвис Акампурира привез в подарок российскому лидеру выращенный им кофе.

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