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Царьград

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Последний из выживших: украинский танк Т-84 заметили с "ежиком"

Последний из выживших: украинский танк Т-84 заметили с "ежиком"

Один из последних танков Т-84, который используют ВСУ, заметили с «ежиной броней» для защиты от дронов.

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