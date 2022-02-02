Дома в стиле барн

Барн или барнхаус — яркий пример архитектурного стиля, который появился словно сам по себе. Никто специально не разрабатывал это направление, а термин родился из сложения двух английских слов: «barn» и «house», то есть амбар и дом.
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