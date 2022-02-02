Мой Дом 21

90 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Андреевич
    целая наукаМожно ли мульчиро...
  • Елена Фадеева
    Никакие, даже самые распрекрасные семена, не могут и не должны столько стоить!!! Это полный абсурд! Всем удачи! На по...Уникальный сорт Т...
  • Россиянин
    Был такой вопрос по электрификации СНТ. Председательша и слышать не хотела. Ну и актив тоже. Тогда я провел электриче...Возьмите нас в де...

Дома в стиле барн

Дома в стиле барн

Барн или барнхаус — яркий пример архитектурного стиля, который появился словно сам по себе. Никто специально не разрабатывал это направление, а термин родился из сложения двух английских слов: «barn» и «house», то есть амбар и дом.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх