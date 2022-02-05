СК изучает обстоятельства, при которых на маленького ребенка в Химках упала наледь с крыши

СК проводит проверку после падения наледи с крыши дома на годовалого ребенка в Химках. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ Следственного комитета (ГСУ СК) России по Московской области Ольгу Врадий.