Специалист Шульженко: забирать имущество компании домой в ряде случаев можно

Если сотрудник забирает домой канцелярские принадлежности, флешки или другое имущество работодателя, прежде всего, важно понять, для каких целей это делается, отметила в беседе с RT директор Департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко.
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