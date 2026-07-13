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RT Russia

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Специалист Шульженко: забирать имущество компании домой в ряде случаев можно

Специалист Шульженко: забирать имущество компании домой в ряде случаев можно

Если сотрудник забирает домой канцелярские принадлежности, флешки или другое имущество работодателя, прежде всего, важно понять, для каких целей это делается, отметила в беседе с RT директор Департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко.

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