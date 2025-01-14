Киев содрогается от мощных взрывов: после вероломной атаки врага на Брянск, массированный налет «Гераней» в девяти областях Украины, удары на сегодня, 14 января Юлия СоколоваКиев предпринял попытку атаковать Брянскую область высокоточными американскими ракетами.
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