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Киев содрогается от мощных взрывов: после вероломной атаки врага на Брянск, массированный налет «Гераней» в девяти областях Украины, удары на сегодня, 14 января

Киев содрогается от мощных взрывов: после вероломной атаки врага на Брянск, массированный налет «Гераней» в девяти областях Украины, удары на сегодня, 14 января

Киев содрогается от мощных взрывов: после вероломной атаки врага на Брянск, массированный налет «Гераней» в девяти областях Украины, удары на сегодня, 14 января Юлия СоколоваКиев предпринял попытку атаковать Брянскую область высокоточными американскими ракетами.

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