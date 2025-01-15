Кандидат в шефы Пентагона пообещал бросить пить

REUTERS/Elizabeth Frantz Скандал разразился и вокруг потенциальных членов команды Дональда Трампа. Кандидат на главный силовой пост в США Пит Хегсет пообещал Сенату бросить пить, если все-таки станет министром обороны.
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