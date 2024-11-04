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Переходные моменты: почему каждые 12 лет в жизни творится не пойми что

Переходные моменты: почему каждые 12 лет в жизни творится не пойми что

Переходные моменты: почему каждые 12 лет в жизни творится не пойми что Алёна Юрьева Каждые 12 лет в жизни человека наступает особенный период изменений, который можно объяснить не только астрологическими влияниями, но и нумерологическими циклами.

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