Переходные моменты: почему каждые 12 лет в жизни творится не пойми что Алёна Юрьева Каждые 12 лет в жизни человека наступает особенный период изменений, который можно объяснить не только астрологическими влияниями, но и нумерологическими циклами.
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