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Царьград

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В Челябинской области сварщикам обещают 177 тысяч рублей в месяц

В Челябинской области сварщикам обещают 177 тысяч рублей в месяц

В Челябинской области в январе–августе 2026 года средняя зарплата в вакансиях машиностроительных предприятий составила 91 593 рубля, а самые высокие суммы — 177 тысяч и 168 тысяч рублей — работодатели указывали для электрогазосварщиков и штамповщиков.

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