Песков: условия Путина для остановки боёв действуют до сих пор

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что параметры прекращения боевых действий на Украине, обозначенные главой государства Владимиром Путиным ещё два года назад, остаются в силе и хорошо известны всем сторонам конфликта.