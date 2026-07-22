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Песков: условия Путина для остановки боёв действуют до сих пор

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что параметры прекращения боевых действий на Украине, обозначенные главой государства Владимиром Путиным ещё два года назад, остаются в силе и хорошо известны всем сторонам конфликта.

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