Gigabyte совершила «переворот» в индустрии. Представлена Z Aorus Tachyon ICE, у которой сокет повернут на 90 градусов, а вместо слотов для памяти — разъемы M.2

На выставке Computex 2024 Gigabyte представила материнскую плату Z Aorus Tachyon ICE с оригинальным дизайном: процессорный разъем развернут тут на 90 °С (он теперь горизонтальный, а не вертикальный), а слоты для модулей оперативной памяти разместились не справа от сокета, а сверху.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии