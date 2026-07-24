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Zero Hedge

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US New Home Sales Rise For First Time In 3 Months As Prices Near 5-Year Lows

US New Home Sales Rise For First Time In 3 Months As Prices Near 5-Year Lows

US New Home Sales Rise For First Time In 3 Months As Prices Near 5-Year Lows With Case-Shiller reporting existing home price declines in half of America's largest cities, and despite a weaker homebuilder confidence print, New Home Sales were expected to rebound from April and May's ugly declines.

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