НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

135 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Гайдуков
    Лично я полностью согласен с Марией. Нельзя использовать память об ушедших людях как неодушевлённую вещь, как перчатк...Мариня Шукшина вы...
  • Misha Glusch
    ужосСанкт-Петербургск...
  • Лидия Санникова
    Болтовня...Путин: мигранты о...

Выяснилось, сколько времени актер Алексей Панин* не платил налоги

Выяснилось, сколько времени актер Алексей Панин* не платил налоги

У него накопились пени на десятки тысяч рублей за неуплату налога на сумму 200 тысяч рублей Актер Алексей Панин, признанный в России иноагентом и внесенный в список экстремистов и террористов, не платит налоги уже более полугода, сообщает издание «Инфо24».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх