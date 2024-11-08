Выяснилось, сколько времени актер Алексей Панин* не платил налоги

У него накопились пени на десятки тысяч рублей за неуплату налога на сумму 200 тысяч рублей Актер Алексей Панин, признанный в России иноагентом и внесенный в список экстремистов и террористов, не платит налоги уже более полугода, сообщает издание «Инфо24».