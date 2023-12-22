Медвежий угол
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Медвежий угол

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    А что вы возмущаетесь, смейтесь над ними, это гораздо страшнее. Публикуйте фото Милявской от шеи до ног - тыква на сп...Трясли обнаженной...
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Трясли обнаженной стариной давно вышедшие в тираж киркоровы, милявские и прочие фрики

Трясли обнаженной стариной давно вышедшие в тираж киркоровы, милявские и прочие фрики

Фрики против нравственных ориентиров и общественной морали. Сергей Васильев     В московском клубе "Мутабор" на вечеринку по мотивам бессмертного произведения Михаила Булгакова собрались человеки с сильно дружественным интерфейсом, отличающиеся  тяжелым характером, но невероятно легким поведением.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
Пойдём брат водку попьём , чем на эту блявотину смотреть...
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2 час.
Хамит Сабиров
Собрать всех этих &quot;звезданутых&quot; придурков и с голой жопой на мороз с лопатами в руках- расчищать дороги.
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2 час.
Наталья Персидская
А что вы возмущаетесь, смейтесь над ними, это гораздо страшнее. Публикуйте фото Милявской от шеи до ног - тыква на спичках; Киркоров оказывается очень сутулый - публикуйте его спину в профиль; Ивлеева - лопоухая с жидкими волосами, сделайте её фото в детстве с ИИ ( в классе её 100% гнобили) и т.д. Думаю, что когда вся страна начнёт над ними смеяться, приглашать их на ТВ или ходить на концерт станет просто неприлично. А то сделали из вечеринки значимое событие, а они и рады.
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33 мин.

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