Фрики против нравственных ориентиров и общественной морали. Сергей Васильев В московском клубе "Мутабор" на вечеринку по мотивам бессмертного произведения Михаила Булгакова собрались человеки с сильно дружественным интерфейсом, отличающиеся тяжелым характером, но невероятно легким поведением.
Трясли обнаженной стариной давно вышедшие в тираж киркоровы, милявские и прочие фрики
Комментарии
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alik3456 Джексон
Пойдём брат водку попьём , чем на эту блявотину смотреть...
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2 час.
Хамит Сабиров
Собрать всех этих "звезданутых" придурков и с голой жопой на мороз с лопатами в руках- расчищать дороги.
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2 час.
Наталья Персидская
А что вы возмущаетесь, смейтесь над ними, это гораздо страшнее. Публикуйте фото Милявской от шеи до ног - тыква на спичках; Киркоров оказывается очень сутулый - публикуйте его спину в профиль; Ивлеева - лопоухая с жидкими волосами, сделайте её фото в детстве с ИИ ( в классе её 100% гнобили) и т.д. Думаю, что когда вся страна начнёт над ними смеяться, приглашать их на ТВ или ходить на концерт станет просто неприлично. А то сделали из вечеринки значимое событие, а они и рады.
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33 мин.
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