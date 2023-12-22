Трясли обнаженной стариной давно вышедшие в тираж киркоровы, милявские и прочие фрики

Наталья Персидская

А что вы возмущаетесь, смейтесь над ними, это гораздо страшнее. Публикуйте фото Милявской от шеи до ног - тыква на спичках; Киркоров оказывается очень сутулый - публикуйте его спину в профиль; Ивлеева - лопоухая с жидкими волосами, сделайте её фото в детстве с ИИ ( в классе её 100% гнобили) и т.д. Думаю, что когда вся страна начнёт над ними смеяться, приглашать их на ТВ или ходить на концерт станет просто неприлично. А то сделали из вечеринки значимое событие, а они и рады.