КП: Россия и США начали третий этап мирных переговоров по Украине

виталий панов

ВС России начали кампанию по отрезанию Украины от экспорта оружия из Европы. Удары по сухогрузам в Чёрном море и по железной дороге уже привели к тому, что 80% всего оружия перевозится на кораблях, и многие гражданские перевозчики отказались заходить в порты Украины.Интересно,почему только сейчас "включились мозги" у генералов ГШ РФ? Пятый год погибают наши солдаты,и только на пятый год СВО сообразили что было необходимо сделать с самого начала СВО!И ни на какие мирные переговоры не надо было тратить время!Украина не получая помощи от Америки и Европы,сдулась бы,и они сами приползли бы,прося о подписание АКТа о безоговорочной капитуляции!