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КП: Россия и США начали третий этап мирных переговоров по Украине

В аналитическом материале утверждается, что мирные переговоры по Украине вступают в решающую фазу, которая совпадает с внутриполитическими вызовами для Дональда Трампа в США.

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Комментарии
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виталий панов
ВС России начали кампанию по отрезанию Украины от экспорта оружия из Европы. Удары по сухогрузам в Чёрном море и по железной дороге уже привели к тому, что 80% всего оружия перевозится на кораблях, и многие гражданские перевозчики отказались заходить в порты Украины.Интересно,почему только сейчас &quot;включились мозги&quot; у генералов ГШ РФ? Пятый год погибают наши солдаты,и только на пятый год СВО сообразили что было необходимо сделать с самого начала СВО!И ни на какие мирные переговоры не надо было тратить время!Украина не получая помощи от Америки и Европы,сдулась бы,и они сами приползли бы,прося о подписание  АКТа о безоговорочной капитуляции!
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