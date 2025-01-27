Запад хочет сорвать участие иностранных лидеров в юбилее Победы — Нарышкин

Участие руководителей иностранных государств в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне пытается сорвать Запад, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, 27 января сообщает РИА Новости.
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