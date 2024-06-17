"Навис призрак России". Почему "мирный саммит" по Украине пошел не по плану?

Эксперты оценили результаты конференции в Швейцарии и странные заявления политиков Планировавшийся с большим размахом "саммит мира" в отеле "Бюргеншток" швейцарского кантона Нидвальден, несмотря на внушительное вроде бы представительство (91 страна), он завершился далеко не на той ноте, которую ожидали услышать в финале исполнители и устроители.