Шарль Леклер показал новый шлем для сезона-2025

СоцсетиГонщик Ferrari Шарль Леклер и его новый напарник британец Льюис Хэмилтон приняли участие в совместной фотосессии, которая продемонстрировала экипировку итальянской команды на сезон Формулы 1 2024 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии