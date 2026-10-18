Ночная атака беспилотников нанесла ущерб критической инфраструктуре Санкт-Петербурга и Ленинградской области: под удар попали дата-центр VK и нефтяной терминал, пожары тушили в четырех районах, всего сбито 126 дронов.
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