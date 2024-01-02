В Невьянске проходит ОПМ «Комендантский патруль»

В период с 3 по 6 января 2024 года на территории Свердловской области проводится профилактическое мероприятие под условным названием «Комендантский патруль» в целях предупреждения преступности несовершеннолетних, выявления и пресечения фактов нахождения детей в местах, нахождение в которых может нанести вред их здоровью, в том числе подростков до 16 лет в ночное время в общественных местах без сопровождения законных представителей.