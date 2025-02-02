Младенец умер в красноярской семье, где от отравления погибли четверо детей

Решается вопрос о возбуждении уголовного делаТрехмесячный ребенок погиб в семье из Красноярского края, где осенью 2024 года от отравления дихлофосом скончались четверо детей, сообщили в прокуратуре региона.
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