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Младенец умер в красноярской семье, где от отравления погибли четверо детей

Младенец умер в красноярской семье, где от отравления погибли четверо детей

Решается вопрос о возбуждении уголовного делаТрехмесячный ребенок погиб в семье из Красноярского края, где осенью 2024 года от отравления дихлофосом скончались четверо детей, сообщили в прокуратуре региона.

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