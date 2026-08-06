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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андреева о US Open: «Люблю играть в Нью-Йорке, но пока у меня там все складывается не лучшим образом»

Пятая ракетка мира Мирра Андреева поделилась ожиданиями от US Open . – Для вас это, возможно, не самый успешный турнир «Большого шлема».

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