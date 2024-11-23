«Время пришло… Британцы должны иметь право умирать»: The Economist «Мы верим в либеральный принцип, согласно которому люди должны иметь право выбирать способ своей собственной смерти.
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«Время пришло… Британцы должны иметь право умирать»: The Economist «Мы верим в либеральный принцип, согласно которому люди должны иметь право выбирать способ своей собственной смерти.
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