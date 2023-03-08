Глава FIS поддержал МОК в вопросе допуска россиян: «Если спорт политизируется, это может стать концом спорта, каким мы его знаем»

Глава FIS поддержал позицию МОК в вопросе допуска российских спортсменов. Международная федерация лыжного вида спорта (FIS) в марте прошлого года отстранила россиян от соревнований под своей эгидой – на основе рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).