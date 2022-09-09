Две паровые машины 19 века нашли на Онежском полуострове

Там побывала экспедиция Русского географического общества.В течение недели в национальном парке «Онежское Поморье» работали ученые, которые прошли вдоль побережья на резиновой лодке по маршруту: Сюзьма-Красная Гора-Пертоминск-Луда-Вежма-мыс Заяцкий.