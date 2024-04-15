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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Были случаи, когда игроки проигравшей команды просились в «Амкал» на просмотр. Приходилось отказывать, потому что наши игроки сильнее». Герман Эль Класико о Кубке России

– Как считаешь, путевки в Кубок России должны распределяться по спортивному принципу или для самых медийных команд? – Смотря, какие цели преследует турнир.

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