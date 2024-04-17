В SteamWorld Heist 2 представлено более 150 видов оружия и предметов; на вражеские кре...

В SteamWorld Heist 2 представлено более 150 видов оружия и предметов; на вражеские крепости можно совершить набегSteamWorld Heist 2 от Thunderful – следующая игра в получившей признание критиков серии, в которой капитан Ливей и его команда отправляются на Карибы, расследуя загадочный кризис.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)