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С 1 сентября в России меняются правила оказания платных медуслуг

С 1 сентября в России меняются правила оказания платных медуслуг

С этой даты оформить договор можно будет через приложение или платформу "Макс" С 1 сентября 2024 года в России вступают в силу обновленные правила предоставления платных медицинских услуг — они будут действовать до 1 сентября 2031 года.

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