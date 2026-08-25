С 1 сентября в России меняются правила оказания платных медуслуг

С этой даты оформить договор можно будет через приложение или платформу "Макс" С 1 сентября 2024 года в России вступают в силу обновленные правила предоставления платных медицинских услуг — они будут действовать до 1 сентября 2031 года.
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