Вторичный рынок жилья: счет на тысячи

Насколько подорожала «вторичка» в мае и в целом за год в среднем по стране и, в частности, в Москве и Московской области?Вторичный жилой рынок классически находится в информационной тени первичного, а уж сейчас — особенно: льготная ипотека на нем не начиналась и, соответственно, не заканчивается пока неизвестно чем, новых законов не принимается, да и старые не особо есть, проектное финансирование и связанное с ним бодание застройщиков и банков отсутствует как класс, ценовой рост налицо, но в нем не обвинишь ни субсидируемые государством ипотечные ставки, ни отсутствующих рабочих-мигрантов, ни жадных застройщиков… Словом, «что же это у вас, чего ни хватишься — ничего нет».