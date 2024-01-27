Опубликовано расписание 19-го и 20-го туров РПЛ. «Зенит» и «Спартак» сыграют 2 марта, «Динамо» и «Локо» – 3-го

19-й тур 1 марта (пятница) 19:00 «Ростов» – «Крылья Советов» 2 марта (суббота) 14:00 ЦСКА – «Оренбург» 16:30 «Краснодар» – «Рубин» 19:00 «Ахмат» – «Урал» 19:30 «Зенит» – «Спартак» 3 марта (воскресенье) 14:00 «Пари НН» – «Факел» 16:30 «Динамо» – «Локомотив» 19:00 «Балтика» – «Сочи» 20-й тур 8 марта (пятница) 14:00 «Крылья Советов» – ЦСКА 18:30 «Ростов» – «Краснодар» 9 марта (суббота) 14:00 «Урал» – «Зенит» 16:30 «Рубин» – «Пари НН» 19:00 «Динамо» – «Ахмат» 10 марта (воскресенье) 14:00 «Оренбург» – «Балтика» 16:30 «Локомотив» – «Сочи» 19:00 «Спартак» – «Факел».
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