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Индийские специи могут вызывать рак: в них обнаружены опасные канцерогены

Индийские специи могут вызывать рак: в них обнаружены опасные канцерогены

Рассказываем, почему индийские специи могут вызывать рак. Индийские власти объявили о намерении провести тщательные проверки крупнейших продавцов специй в стране после обнаружения в их продукции веществ, которые могут быть канцерогенными.

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