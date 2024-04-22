Индийские специи могут вызывать рак: в них обнаружены опасные канцерогены

Рассказываем, почему индийские специи могут вызывать рак. Индийские власти объявили о намерении провести тщательные проверки крупнейших продавцов специй в стране после обнаружения в их продукции веществ, которые могут быть канцерогенными.
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