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«Боюсь предвзятости»: как 18-летняя дочь Александра Абдулова штурмует режиссуру и с кем строит личную жизнь

«Боюсь предвзятости»: как 18-летняя дочь Александра Абдулова штурмует режиссуру и с кем строит личную жизнь

Единственная дочь Александра Абдулова выросла на виду у всей страны, хотя мать из всех сил старалась уберечь её от вспышек камер и постоянных расспросов.

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