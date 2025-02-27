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Хосеп Гвардиола о любимчике команды Абдукодире Хусанове: адаптация в «Ман Сити»

Хосеп Гвардиола о любимчике команды Абдукодире Хусанове: адаптация в «Ман Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился восхищением абдукодиром Хусановым. Узбекский защитник быстро завоевал любовь команды и отметился дебютным голом в матче Кубка Англии против «Лейтон Ориент», подписав контракт до 2029 года.

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