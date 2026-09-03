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Анатомия бизнеса

1 подписчик

Бизнес в промышленной нише: от идеи из диафильма до оборудования для заводов

Как я прошел путь от судового инженера-электрика до технического директора компании в нише световой демаркации.

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