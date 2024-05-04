Запад, Украина и Россия: пушки в обмен на пушечное мясо - и крах

За фасадом демагогии о демократических ценностях, суверенитете и агрессивной России стоит непрошибаемая тупость и самонадеянность как политических назначенцев, так и истинных интересантов расширения и усугубления конфликта между русскими России и бывшими русскими Украинской ССР.
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