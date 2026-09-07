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Русский Днепропетровск

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Русские жители Украины напоролись на то, за что боролись

Русские жители Украины напоролись на то, за что боролись

Дмитрий Губин 6 сентября 2026 г., 11:32   Политика Украины в области языка, религии и национальной памяти всё чаще вызывает недовольство со стороны в целом ….

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