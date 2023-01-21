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Полковник запаса Хатылев: контрнаступление российских войск на Украине неизбежно

Полковник запаса Хатылев: контрнаступление российских войск на Украине неизбежно

Вооруженные силы Российской Федерации неизбежно начнут контрнаступление в рамках проводимой специальной военной операции на территории Украины.

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